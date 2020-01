Pisikene Trooja hobune infosõjas. Vene saatkond kinkis president Kersti Kaljulaidile sünnipäevaks Krimmi vahuveini, president saatis pudeli tagasi

Eile sahistas Eesti Ekspress, et aasta eelviimasel päeval 50. juubelit tähistanud president Kersti Kaljulaid sai Venemaa saatkonnalt esmapilgul päris armsa, kuid konksuga kingituse: lilled, kommikarp ja pudel vahuveini, mida kaunistas silt "Krimm - Vene Föderatsioon".

Vene uudisteagentuur RIA Novosti vahendab Vene saatkonna kommentaari: "Tõepoolest, meie autojuht viis kingitused presidendi lossi tema viiekümnendaks sünnipäevaks. Ülejäänud kingitused võeti vastu, kuid pudel Krimmi veini saadeti meile igasuguste kommentaarideta tagasi."

Samuti kinnitab presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe, et selline komplekt Kaljulaidile tõepoolest kingituseks toodi ning saadeti ka tagasi.

Kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag ütleb, et president tegi pudelit tagasi saates õigesti ning võrdleb Trooja hobusena saadetud Krimmi pudelit korruptsioonikingitusega. "Krimmi veini sümbol on sama," ütleb Raag. "Kahtlemata on see osa poliitikast, kus Krimmi normaliseeritakse Vene Föderatsiooni osana," lisab ta.

Raagi sõnul toimub Krimmi normaliseerimine naaberriigis igal tasandil - Krimmis korraldatakse võistlusi, laagreid ning sealt ostetakse veini. Venemaa püüab pisidetailideni välja näidata Ukrainalt okupeeritud ala enda riigi osana.