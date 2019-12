PISA uus uuring: koolikiusamises ei ole paranemist näha

Eesti andmete põhjal olid kõige levinumad kiusamisviisid, mida õpilased tajusid: „kaasõpilased naersid mu üle“ ja „kaasõpilased narrisid mind“. Kõige vähelevinum kiusamisviis oli ähvardamine, samuti asjade ära võtmine ja tõukamine.

Kiusamine on paraku sõltuvuses majanduslikust olukorrast. OECD keskmine näitab, et koolides, mille õpilaste keskmine sotsiaalmajanduslik tase oli kõrgem, esines kiusamist vähem kui vähemkindlustatud perede laste enamusega koolides. Tõsi – see erineb riigiti, kuid paistis silma näiteks Rumeenia ja Ungari puhul. Värske PISA uuring näitab, et linna- ja maakoolide kiusamine on enamvähem võrdne.

Immigrantide osakaal koolis ja kiusamise tase ei ole omavahel seotud. Väikest korrelatsiooni võõrpäritolu laste osakaalu ja kiusamise vahel oli näha vaid 14 riigis: märgatav oli seos näiteks Bulgaarias ja Taimaal.

Võrreldes eelmise, 2015. aasta PISA uuringuga on kiusamist rohkem. OECD keskmisena kasvas kiusamine nelja protsendi võrra, aga mõnedes riikides – näiteks Kreekas, Brasiilias ja Kolumbias –kasvas kiusamine lausa kümne protsendi võrra.

PISA uuring ei käsitlenud küberkiusamist eraldi küsimusega, kuid kaude üht-teist siiski selgub. Nimelt küsiti lastelt nende internetikasutuse sageduse kohta. Kui viia vastused kiusatuse ja netikasutuse kohta kokku, ilmneb, et kiusatus on korrelatsioonis netikasutuse kasvuga: 28% end väga sagedasteks netikasutajateks pidanud lastest tunnistasid ka, et kogevad kiusamist mitu korda kuus.

Koolikiusamine mõjutab õpitulemusi. Nii PISA 2015 kui ka PISA 2018 uuringud näitavad, et kehvemate õpitulemustega lapsed on sagedamini kiusatavad. PISA lugemistesti tulemusi kiusamise mõõdikuga kokku pannes selgub, et OECD keskmisena koges väga heade õppurite seas kiusamist 25%, aga kehvemate tulemustega lastest kiusati 31%.