Pirital tervisrikke tõttu suure liiklusõnnetuse põhjustanud autojuht vabandab kõigi ees

Teadvusele tulles oli pääste ja kiirabi juba saabunud ja toimetasid minu ja auto kallal. Sürr. Raske oli uskuda, et see juhtus päriselt. Minuga. Kuidas? Miks? Lühidalt on teada, et toimus laupkokkupõrge ning teises autos oli kaks noort naist. Ma südamest loodan, et nad paranevad täielikult! Olen püüdnud läbi ametlikke kanaleid nendeni jõuda, et öelda, kui kahju mul on ja ma palun vabadust. Andmekaitsereeglid aga kaitsevad meid... ka sellistel puhkudel, kui sooviks inimlikult otse rääkida.

Mis siis ikkagi juhtus? Ei ole teada, miks ma minestasin. See ei olnud infarkt või insult. Läbisin PERHis hulga uuringuid ja „torusid“. Südame- ja ajuarstide läbivaatusi. Tõdeti, et tervis on tugev, st „ideaalsed näitajad“. Arstide sõnul ei ole alust arvata, et see korduks. Töölt jään eemale kuudeks, et paraneda tõsisest jalavigastusest. Autoroolis ei näe mind ka vähemalt pool aastat.

Tore on olla elus!

Aitäh sugulased, sõbrad ja tuttavad, kes te olete mulle ja mu perele nendel rasketel hetkedel olnud toeks. Teie heatahtlikkus ja abivalmidus teeb südame soojaks!