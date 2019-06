Pirita linnaosavanem pornohäärberist: kõik on seadusega kooskõlas, ent hoiame majas toimuval silma peal

"Linnaosavalitsuse poole on pöördunud kohalikud elanikud, sest on mures, mis peohäärberis toimub. Nad kahtlustavad nii inimkaubandust, varjatud lõbumaja, kui ka alaealiste töötamist erootiliste modellidena," ütles Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Erinevad ametiasutused on olukorda kontrollinud. "Politsei on külastanud ja vestelnud majas elavate modellidega. Kõik praegu majas viibivad inimesed on täisealised," lisas Liinat. "Kuigi me ei pea majas toimuvat eetiliseks, on kõik siiski seadusega kooskõlas. Hoiame majas toimuval silma peal."

Rasputini peohäärber reklaamib end kodulehel paigana, kus veebikaamera-pidu iial ei lõpe. Nimelt vahendab 40 kaamerat ööpäevaringselt poolpaljalt askeldavate modellide tegemisi.

Ent nüüd on otsustanud Rasputini peohäärberi pidajad oma äri laiendada ja lubavad kodulehel, et veel selle aastanumbri sees kerkib Tallinna külje alla praeguse häärberi megaversioon. Kolmel hektarile on plaanis rajada 500 ruutmeetri suurune stuudio, kuhu paigaldatakse 200 kaamerat. Lisaks tulevad sinna 50 magamistuba, 35 ruumi live-sõudeks, täiskasvanutele mõeldud spaa ja veepark, peoruumid ja väline lõõgastumisala.