Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat: Reidi tee peab valmima pudelikaelteta

Kehtiv Reidi tee projekt, mis kitsendas mitmeid ristmikke, ei tee seda sõbralikumaks ei liiklejatele ega keskkonnale. TTÜ professor Dago Antovi analüüs, mille kohaselt mõjutab üks sõidurida läbilaskvust 30-30 protsenti, on oluline argument, millest ei tohiks mööda vaadata.

Kui jätkata Reidi tee ehitusega praeguse plaani järgi, siis tekitame olukorra, kus 2,2-kilomeetripikkust lõiku läbiksid sõidukutega liiklevad inimesed kriitilistes kohtades kaks korda aeglasemalt. Põhjus on ka selge – kriitilised ristmikud paiknevad üksteisele lähedal, kui üks ristmik ei suuda fooritsükliga autosid piisavalt läbi lasta, tekib kuhjumine, mis mõjutab ka teisi foore ja nende juures toimuvat.

Muidugi jalakäija võib arvata, et tema jaoks midagi eriliselt ei muutu, sest kõndimise kiirus on ikka enam-vähem sama. Muutub küll - nemad on ju need, kes samamoodi hingavad sisse heitgaase.

Linnapea Mihhail Kõlvart tõi välja asjaolu, miks algne projekt on parem kui kehtiv - nii ei teki rajatavasse tänavavõrku pudelikaelu, mis soodustavad ummikute teket. Ummikuid paraku kipuvad ka heitgaaside kogust kasvatama. Sadamaliikluse puhul peame arvestama eripärase rütmiga – korraga saabub suur hulk masinaid ja siis järgneb rahulikum periood.

Jutt sellest, et „lai tee iseenesest tekitab autostumist“ pole korrektne. Autod on Tallinnas juba olemas. Kui meie linna infrastruktuur poleks ka varasematel aastatel nende tulekule reageerinud, oleksime tähe suuremaski hädas. Ka Laagna tee puhul võime öelda, et tee on lai ja liiklus toimib. Kunstlikke takistusi tekitada pole mõtet.

Varu tulevikuks