Pirita linnaosa vanem: palun ärge korraldage Pirita rannas "laulupidu"

Ilus ilm meelitab inimesed mere äärde ning Liinati sõnul olid juba eile õhtul Pirita rand, Lillepi park ja spordirajad rahvarohked ning 2+2 reeglist kinnipidamine oli kohati raskendatud.

"Eile pärastlõunast alates oli nii Pirita ranna parklates kui ka terviseradade äärsetes parklates palju sõidukeid ning inimesed olid läinud randa või metsaradadele sportima. Panen kõigile südamele, et 2+2 reegel on selge kohustus ja seda tuleb täita ka väljas värskes õhus liikudes," manitses Liinat. "Kui inimesed jõuavad autoga parkimiskohta ja näevad, et seal polegi enam ruumi, on tark tegu ots ringi keerata ning otsida hõredama liikumisega alasid, kus joosta või jalutada," soovitas Liinat.

Linnaosavanem lisas, et Pirita linnaosa töötajad kontrollivad iga päev mängu- ja spordiväljakuid, et veenduda, kas ligipääs väljakutele on suletud ja väljas selgitav teave.

Linnaosavanem ütles, et kõik piritalased ja Pirita külalised on teretulnud Pirita randa ja spordiradadele, kuid praegu tuleb vältida rahvarohkeid kohti ning täita kõiki eriolukorra reegleid. "Head inimesed, me saame ära hoida, et Pirita randa, parkidesse ja spordiradadele ei tekiks „laulupidu”, palun peame kinni 2+2 reeglist ja panustame nii enda kui ka teiste tervise hoidmisse," soovis Liinat.

Delfi piltnik käis täna kella 14 paiku Pirital ja Russalka kandis, ta märkis, et rahvast oli palju, ent üldjuhul püütakse hoida viisakalt pikivahet.

