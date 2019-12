Pirita klooster sai linnaosalt kingituseks kuuse

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on tegemist kena traditsiooniga: linnaosal ja kloostril mitmeid ühiseid ettevõtmisi ning harjumuspäraseks on saanud kinkida kloostriperele jõuluks kuusepuu.

“Oleme kloostriga naabrid ja meil on väga head naabritevahelised suhted. Toetame kloostrit nende ettevõtmistes – näiteks Pirita kloostripäeva korraldamisel, ja vastupidi – oleme kloostri kabelis korraldanud mitmeid üritusi. Nii et kuusepuu on väike tänu kloostriperele linnaosa valitsuse poolt,” märkis linnaosavanem.

Liinat lisas, et Pirita kloostril on konkreetse linnaosa kujunemises ja ajaloos keskne roll. Lisaks on ehitis ka üks Pirita sümbolitest.

“Usun, et klooster seisab Pirita jõe kaldal uhkelt veel sajandeid ning võimaluse korral paneme alati nende ettevõtmistele õla alla ja meie hea koostöö jätkub aastaid,” märkis linnaosa vanem.

Kloostri kabelis toimub jõuluperiooditi ohtralt üritusi - näiteks advendikontserdid ja missad. Jõulupühade teenistuste ajal on võimalik uhkesse pidurüüsse rõivastatud kuusele silm peale visata.