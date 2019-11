PINGEREAD | Riigieksamite tulemused: vaata, kui hästi sooritati tänavu eksamid sinu kodukandi koolis

Nagu ka varasematel aastatel, lahendati ka sel korral paremini tuttavaid algoritmilisi ülesandeid, halvemini aga pikema lahenduskäiguga ja loovamat lähenemist nõudvaid ülesandeid. Tööde ja

tulemuste analüüs on selgelt näidanud, et juba aastaid on paljudele eksaminandidele probleemiks just põhikoolis tekkinud lüngad. Mustreid oli märgata ka eesti ja vene soorituskeelega eksaminandide tulemuste võrdlemisel. Võib öelda, et vene soorituskeelega eksaminandide põhiteadmised olid paremad, aga eluliste ülesannete ja tavapäratute olukordade lahendamisega said eesti soorituskeelega eksaminandid paremini hakkama.

Riigieksamite läbiviimist korraldab SA Innove. Innove on Eesti hariduse kompetentsikeskus. Personaalse hariduse edendajana töötab Innove välja õppimist ja õpetamist toetavaid uuenduslikke lahendusi, korraldab eksameid, teste ja uuringuid, vahendab eurotoetusi.