Pimendatud Tallinn: linnavõim piirab tänavavalgustite põlemise aega. Tänavu säästetakse pea 300 000 eurot

Välisvalgustuse põlemise aega lühendatakse ühtlase graafiku järgi: 15.aprillist kuni 31.maini toimub sisselülitamine igapäevaselt õhtuti 15 minutit hiljem ja hommikuti 15 minutit varem. 1. juunist kuni 31. juulini vastavalt õhtuti 1 tund hiljem ja hommikuti 1 tund varem ning 1. augustist kuni aasta lõpuni toimub varasem väljalülitamine õhtul 15 minutit hiljem ja hommikul 15 minutit varem.

Tänavavalgustuse põlemise aja lühendamisega säästab Tallinn tänavu ligi 300 000 eurot.

Abilinnapea Kalle Klandorf märkis, et lähtudes praegu üleriigiliselt kehtestatud eriolukorrast ning liikumis- ja tegutsemispiirangutest, on linn üle vaadanud ja korrigeerinud ka tänavavalgustuse sisse- ja väljalülitamise ajad. "Kuna Tallinna tänavavalgustuses on suurenenud leedvalgustite osakaal, siis on ka seeläbi võimalik valgustuse põlemiseaega vähendada. Seda põhjusel, et leedvalgustid tagavad sisse lülitudes koheselt sajaprotsendilise valgusvoo, samas kui vanematel naatriumvalgustitel võtab täisvõimsuse saavutamine minuteid," selgitas Klandorf. "Seepärast otsustasime linnas kevadsuvisel perioodil, mil looduslik valgustatuse tase on nagunii suurem ja võttes arvesse ka praeguseid piiranguid, valgustuse õhtuti hiljem sisse lülitada ja hommikuti varem välja lülitada."

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul tõstab tänavavalgustus eelkõige pimedal ajal sügisel ja talvel turvatunnet ja loob hea ning turvalise elukeskkonna. "Suvisel ajal on meil looduslikku valgust piisavalt ja usun, et sel perioodil valgustuse piiramine turvatunnet ei mõjuta, aga hoiame kindlasti võimalikel trendidel silma peal. Tallinn on turvaline linn ja inimesed ei pea muret tundma, kus ja millal liikuda," ütles Jaani.