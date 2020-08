Pilvede hulk väheneb iga päevaga, nädalavahetuseks on oodata sooja ning kohati vihmast ilma

Neljapäeval eemaldub kõrgrõhkkond pisut - Botnia lahe äärest jõuab väike madalrõhulohk Eesti lähistele. Loodevoolus lisandub niiskust, öösel jõuavad vihmapilved Hiiumaale ja põhjarannikule ning liiguvad edasi kagu suunas.

Päeval on erinevates paikades sajuhood. Suurem võimalus märjaks saada on riigi läänepoolses osas, välistatud pole ka äike. Pärastlõunal algab põhja poolt pilvede hõrenemine, saju võimalus väheneb. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul pöördub läänekaarde ning ulatub puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri miinimum langeb öösel sisemaal 6-7 kraadini, meretuulega rannikul on kuni 17 kraadi. Päeval on sajuhoogude all oodata sooja vaid 16 kuni 19, päikeselisemais paigus kuni 23 kraadi.

Reede öösel tõusva õhurõhu foonil sajupilved hajuvad, ent tekib udu. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Tingimused soodustavad õhutemperatuuri langust. Sisemaal võivad madalaimad näidud langeda 6 kuni 7 kraadini, ent meremõjuga rannikul jäävad temperatuurid 15 kuni 16 kraadi piiresse. Päeval on ülekaal kõrgrõhkkonnal, kuid pilvede lisandumist see takistada ei suuda. Siin-seal tuleb ka lühiajaline hoog vihma. Tuul püsib nõrgana ning on valdavalt lõunakaarest, rannikul pöördub see briisiks. Õhutemperatuur tõuseb 19 kuni 24 kraadini.

Laupäeval laieneb Soome madalrõhkkonna serv ja kõrgrõhkkond taandub veidi lõuna poole, kuid selle põhjaserv ulatub ikka Eestini. Öösel on vaid kõrgema kihi pilvi ja ilm on kuiv.

Päev on laialdaselt päikeseline, ent laiguti areneb pärastlõunaks pilvi, millest vaid väga üksikutel on potentsiaali üürikese sajuhoo anda. Kahe rõhuala vastasseisu tõttu tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul Soome lahe ääres võib veel pisut tugevam olla. Õhutemperatuur on öösel 9. kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval lisandub soojust ja termomeetrinäidud tõusevad 22 kuni 27 kraadini.

Pühapäeval jääb kõrgrõhkkond servaga Eesti kohale ning hoiab taeva laialdaselt selge. Tuul puhub valdavalt läänest ja põhja poolt survestava madalrõhkkonna tõttu on mõõdukalt tugev, ning seda eriti Soome lahe ääres. Lõunakaarest tuleb sooja juurde ning õhutemperatuuri miinimum jääb öösel 10 kraadist kõrgemale, rannikul kuni 18 kraadi. Päevasoe tõuseb 25 kuni 28 kraadini.