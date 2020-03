PILTUUDIS | Tallinna-Bergamo õhtuse lennu reisijad saab ühel käel üles lugeda

Bergamo on koos ülejäänud Itaaliaga kuulutatud koroona riskipiirkonnaks. Lisaks on suurem osa Itaalia koroonajuhtudest tulnud just riigi põhjaosast. Täna päeval Põhja-Itaaliasse lennanud eestlased ei soovinud enda reisist pigem rääkida. Hommikusel lennul täideti 180 kohast vaid 25.

Terviseamet soovitab koroona riskipiirkonnast tulnud inimestel kaks nädalat kodus püsida, sarnaselt peaks ka töö korraldama sedasi ümber, et inimene ei peaks rahva sekka minema.

Homme ei välju Tallinnast Bergamosse ükski lend. Reisifirmad on ka ise need reisid peatanud kõrge koroonaohu leviku tõttu Itaalias.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!