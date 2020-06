PILTUUDIS | President külastas maasikatalu, et avaldada toetust tööjõukriisis maasikakasvatajatele

Täna hommikul külastas president Kersti Kaljulaid Marjamaa talu, väljendades kohtumisel tööjõukriisis maasikakasvatajatele toetust. "Riigipea oli täna väga toetav ning pidas sarnaselt meiega arusaamatuks piiride ühepoolset kinnihoidmist. Me küll lubame tööjõudu riigist välja, soosime ka turismi, aga hädavajalikku tööjõudu sisse ei luba," ütles Marjamaa talu peretütar ja Eesti Maasikakasvatajate Liidu juht Elke Lillemets.

Põllumehed ootavad endiselt valitsuse otsust piiride tööjõule avamiseks, mis nende mured lahendaks.

"Meie jaoks on probleem endiselt põletav. Järgmisel nädalal lubab ilmateenistus kuumalainet, mis toob saagi valmimise varasemaks, kui arvestatud," sõnas Lillemets. "Lootsime, et jaheda kevade tõttu maasikad enne jaanipäeva ei valmi, aga nüüd on selge, et koristamisega tuleb varem peale hakata. Suur meediatähelepanu tõi pisut huvilisi juurde, aga isegi praeguseks end kirja pannud korjajatega jääb meil palju töökäsi puudu."

Maasikakasvatajad ootavad, et 15. juunist lubataks riiki ka välistööjõudu. "Kohtumisel põllumeestega oli peaminister Jüri Ratas väga mõistev ja lubas probleemiga tegeleda. Tööjõukriisile lahendust toovat otsust meil täna pole, aga loodame, et homne valitsuse istung toob kauaoodatud rõõmusõnumi," ütles Lillemets.