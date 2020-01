PILTUUDIS | Kukeseened jaanuarikuus! Alanud nädal toob rohkem seeneilma kui lund ja talve

Tänavune talv on olnud äärmiselt kasin ning andnud väga vähe lund, hoidnud temperatuuri plussis ja taeva sombuse. Kõige tipuks on nüüd metsa all hakanud kasvama kukeseened, mida tavaliselt saab korjata alates juunist kuniks tulevad esimesed öökülmad.

Ka täna alguse saanud nädal lubab head ilma pigem kukeseentele ning soe ja hall talveilm jääb meid endiselt saatma. Täna püsib muutliku pilvisusega ilm ning õhutemperatuur jääb +2 kuni +5 kraadi vahele. Mõnes paigas Põhja-Eestis võib sadada vihma ja lörtsi.

Sarnane ilm püsib ka homme ning kõrgemad temperatuur küündivad 7 soojakraadini. Küll aga hakkab vihma sadama, mis levib Põhja-Eestist kagu poole ning pärastlõunaks peaks sadu lõppema.

Ülejäänud nädal võib kohati tuua mõningaid miinuskraade, kuid üldiselt püsib ilm vihmane ning soe. Öised külmetamised võivad aga teed libedaks muuta, seega tasub kõigil autoga seenele sõitjatel olla eriti tähelepanelik.

Võib-olla aga ei tasugi kohe korv kaenlas seenele tormata ja võtta asja rahulikult, sest kui säärane ilm püsib veel pikalt, võib juhtuda, et Eestis saabki kukeseeni korjata aasta läbi.