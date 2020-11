PILT JA BLOGI | Terviseameti pressikonverents: ööpäevaga lisandus 144 positiivset testi

Terviseameti pressikonverents 11.11.2020

Pressikonverents lõppes.

Delfi küsis, miks on terve koroonakriisi jooksul kuvatud vaid esmaste koroonatestide tulemusi ning kas see tehti täna avalikuks seetõttu, et Eesti Päevaleht saatis terviseametile vastavasisulise päringu. Härma: Puhangu suhtes see kindlasti midagi ei muuda, sest esmaseid positiivseid teste on ikka ühepalju. Muutus negatiivsete testide kuvamine. Sellele juhtis tähelepanu professor Krista Fischer. Korraldus [kordusteste mitte arvestada] saigi kevadel loodud selleks, et me ei esitaks valestatistikat. Täna see seadistus töötab natuke vastu. Härma sõnul oli see kokkusattumus, et samal päeval, kui EPL vastava päringu saatis, teatas terviseamet avalikkusele, et kriisi vältel on riiklikus statistikas arvestatud vaid esmaste testide tulemusi. Härma sõnul oli pressiteate tekst päringu saabumise hetkeks juba valmis. Kiik lisas, et ministeerium pidas terviseameti ja TEHIK-uga sel teemal läbirääkimisi juba möödunud nädalal. Räägiti, kuidas vältida andmete topeltlugemisi ja kuidas tagasiulatuvalt statistikat õigesti kuvada. Kiige sõnul arutati ka, kuidas seda avalikkusele selgitada.

Kanal 2 rääkis, et nende poole on pöördunud inimesed murega, et maskid on kallid. Härma vastas, et kõigil ei pea kodus olema ühekorra-kirurgimaskide varusid. Tavainimesele, kel pole haigussümptomeid, sobib igapäevaseks kasutamiseks korduskasutatav mask. Kiige sõnul valitsus mõtles selle peale ja seepärast valitsus ka eile ütles, et maski asemel võib suu ja nina lihtsalt katta näiteks salliga.

TV3 küsis, kas see vastab tõele, et inimesed, kes enda arvates on lähikontaktsed, ei saa enam perearsti kaudu testima. Härma lükkas selle väite ümber, öeldes, et perearstidel on õigus kõiki testima saata. Kui terviseamet võtab ise inimesega ühendust, kuna inimene on nende teadmist mööda lähikontaktne, siis amet pakub lähikontaktsele testimisvõimalust.

Kiige sõnul pole praegu võimalik öelda, millal vaktsiin valmib. Ükski ravimitootja pole saanud vaktsiini tootmiseks Euroopast luba.

Praegu on Eesti ühinenud Kiige sõnul kahe vaktsiini eelostuga. Valitsus jätkab arutelusid vaktsiinide küsimuses.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul ei ole valitsuse soov kedagi trahvida, mistõttu ei ole maski kandmine ka juriidiliselt kohustuslik. Küll aga kehtib "tungiv nõue" kanda maski avalikes siseruumides, ühissõidukites.

Suvi kirjeldas uut tüüpi vaktsiinide toimimisloogikat. Kui vanad vaktsiinid toimivad sellise loogikaga, et kehasse viiakse antigeen, siis uus vaktsiin annab kehale n-ö retsepti, kuidas keha saaks antigeeni toota. "Antigeen on valmis kook, nukleiinhape on nagu retsept," selgitas Suvi.

Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi rääkis vaktsiinide olukorrast maailmas. Euroopa ravimiamet on alustanud kahe vaktsiini hindamist, ütles Suvi.

Härma sõnul on terve koroonakriisi jooksul esitanud terviseamet statistikat esmaste testide kohta, mitte kõigi testide kohta. "Mõni on teinud lausa 19 testi," kirjeldas Härma. "Tänaseni oleme riiklikus statistikas arvestanud vaid aga esmaseid teste". See tähendab, et kui keegi andis kevadel ühe proovi ja sügisel teise, siis tema hilisem analüüsitulemus riiklikusse statistikasse ei jõudnud. Kevadel otsustati kordustestid statistikast välja jätta, sest kui mõni inimene on mitu nädalat positiivne, siis see näiliselt suurendaks positiivsete arvu.

Pressikonverents algas, kõneleb Mari-Anne Härma.