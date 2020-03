Pilet koju: Balti riikide elanikud saavad airBalticu lennuga Küproselt Riiga

airBalticu lend Küproselt Larnacast Riiga väljub homme, 19. märtsil, kell 13.35 kohaliku aja järgi. Lennuga saavad koju kuni 140 reisijat.

Ettevõte palub Eesti, Läti ja Leedu kodanikke, samuti aga elamisloaga elanikke broneerida endale lennupilet airBalticu spetsiaalselt selle olukorra puhul loodud telefoni kaudu +371 67207771. Pileti hind on 289.73 eurot, hinna sees üks äraantav pagasiühik ja üks salongipagasi ühik.

Lend on saanud eriloa Läti transpordiministeeriumilt ja lennufirma hoiab pidevat kontakti ka Läti välisministeeriumiga.

airBaltic palub kõiki reisijaid, kellel on haigestumise sümptomid, võtta ühendust Riia Lennujaama meditsiinilise personaliga kes asuvad sektorites E ja C enne pagasi kättesaamist. Reisijad, kes saabuvad riiki viiruse poolt hõivatud riikidest on kohustatud jääma kodukarantiini 14 päevaks.

Läti sulges möödunud nädalal ühistranspordile piirid. Läti-Eesti piirilt saab üle vaid oma transpordiga, kehtestatud on piirikontroll. Lätist naasvatel eestlastel tuleb jääda siin kaheks nädalaks karantiini.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!