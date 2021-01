Pikk plaan: Eesti kavatseb taotleda järgmist ÜRO julgeolekunõukogu liikmesust aastateks 2050–2051

Eesti on aastatel 2020–2021 ÜRO julgeolekunõukogu valitud liige. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul võib pärast esimest liikmesuse aastat tõdeda, et see on andnud Eestile suurepärase võimaluse rääkida kaasa üleilmse rahu ja julgeoleku, sh meie regiooni julgeoleku osas. "Seetõttu on olnud arutlusel Eesti kandideerimine ÜRO julgeolekunõukogu valitud liikmeks ka tulevikus. Esitaksime Eesti kandidatuuri perioodiks 2050–2051," ütles Reinsalu.

"Eesti esimene ÜRO julgeolekunõukogu liikmesus on olnud meile kasulik ja edukas," rääkis minister Reinsalu. "Oleme näidanud end riigina, mis seisab oma põhimõtete eest ning ei karda ka keerulistele teemadele tähelepanu tõmmata. Näiteks oleme juhtinud rahvusvahelise üldsuse tähelepanu Valgevene võimude ränkadele inimõiguste rikkumistele. Samuti oleme end tõestanud ühe aktiivsema valitud ÜRO julgeolekunõukogu liikmena – seda on meile maininud mitmed liikmesriigid."

Taotluse esitamiseks tuleb kandideerimisotsus kinnitada valitsuses. ÜRO julgeolekunõukogus on viis alalist ja 10 valitud liiget.