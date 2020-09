Piirivalvurid lõikasid kahe venelase plaanid läbi, kes proovisid Eestisse tulla võltsitud Kreeka elamisloakaartidega

Intsident leidis aset pühapäeval kell 16.10, kui Narva piiripunkti jõudsid 50-aastane naine ja 30-aastane mees ning esitasid võltsitud Kreeka vabariigi elamisloakaardid. Kui ametnikud avastasid, et kahe välismaa kodaniku dokumendid ei ole tõesed, pidasid nad mõlemad inimesed kohe kinni. Tänaseks asendati kahtlustatavate kinnipidamine menetluskulude korvamisega ning rahatrahviga.

Narva piiripunkti juhi Üllar Kustala sõnul muutub võltsitud ja tõeste dokumentide vaheline erinevus aina väiksemaks, mistõttu peavad nii ametnikud kui ka piiripunktides kasutatav tehnoloogia olema kurjategijate kavatsustest ja oskustest alati sammu ees. „Kõiksugu ebaseaduslikud piiriületused seavad Eesti julgeoleku ohtu – illegaalselt riiki siseneda proovivate inimeste tõkestamine on meie otsene pädevus, millega saame ka edukalt hakkama. Ehkki võltsdokumentide koostajad proovivad olla uuendusmeelsemad, püüdes teha originaalidele aina vähem eristavamaid koopiaid, suudame võltsingud alati avastada. Kavatsus piiri ebaseaduslikult ületada toob inimesele väga palju probleeme kaela – minu soovitus kõigile on taotleda dokumendid ametlikest büroodest ning isegi mitte mõelda võltsimisele, sest sellega võivad kaasneda väga halvad tagajärjed ning sellest võivad ühtlasi sõltuda ka edaspidised viisa väljastamise otsused,“ ütles Kustala.

Käesoleva aasta jooksul on võltsdokumentide kasutamise juhtumeid pea kolm korda vähem kui terve eelmise aasta vältel. Piiripunkti juht oletab, et registreeritud kuriteojuhtumite arvuline kahanemine on seotud ennekõike piiriületuste drastilise langusega. „Võltsdokumentide kasutamise juhtumite langus Narva piiripunktis on küll positiivne, kuid siinjuures tasub arvestada, et alates piirangute kehtestamisest on piiriületus langenud peaaegu 95 protsenti,“ sõnas Üllar Kustala.

2019. aastal tuvastati Narva piiripunktis 55 võltsitud dokumendi kasutamise juhtumit. Käesoleva aasta jooksul oli kinni peetud 19 võltsdokumentidega riiki siseneda tahtnud inimest.