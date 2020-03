Piiril on tuvastatud 70 haigussümptoomidega isikut ja 60 viirusekandjaga kokkupuutunut

"Terviseankeedi eesmärk ei ole olnud kedagi selle alusel diagnoosida, vaid fikseerida piiriületus ning saada info haigussümptomite esinemise, reisiteekonna ja ühes grupis viibinud inimeste kohta," ütles PPA pressiesindaja Tuuli Härson Delfile. "Selle töö käigus oleme tuvastanud ligi 70 haigussümptomitega ja ligi 60 viirusesse nakatunuga kokku puutunud inimest. Kõik need inimesed said kohe piiril vajalikku nõu ja vajadusel maski, et teiste inimeste nakatumisohu vähenda," kirjeldas ta.

Pärast piirikontrolli kehtestamist uuendati tervisdeklaratsiooni kogutavaid andmeid: edaspidi kantakse tervisedeklaratsioonile ka reisija elu- või viibimiskoht Eestis. Reisija kinnitab allkirjaga, et esitatud andmed on õiged ning ta on teadlik nakkuse levikuks kehtestatud meetmetest, sh kodus püsimise kohustusest. "Kuna nüüd peab inimene deklaratsiooni allkirjastama, siis vähemalt esimestel päevadel on kõik ankeedid paberil. Töötame selle nimel, et deklaratsioonide esitamiseks tekkiks ka digitaalne lahendus," ütles Härson.