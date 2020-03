Piirid umbes: PPA ja TA paluvad Narva elanikel hoiduda piiri ületamisest ilma kriitilise vajaduseta

Terviseamet ja Politsei- ja Piirivalveamet soovitavad inimestel, kes tavatsevad läbi Narva piiripunkti tihti Venemaal käia, sellest hoiduda, et vähendada viirusesse nakatumise riski ja mitte tekitada järjekordi piiripunktis.

„Narva linnas on elanikke, kes on harjunud käima Ivangorodis kuni mitu korda päevas. Praegu soovitame hoiduda piiri ületamist ilma kriitilise vajaduseta,“ ütles Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi.

„Tegemist on nii jalgsi kui ka autodega reisivate kohalike elanikega, kellest paljud on eakad ja kuuluvad nakkusohtlikusse riskigruppi. Mõne tarbekauba pärast ei tasu ohtu panna ennast ja teisi. Palun hoolige endast ja oma lähedaste tervisest ja lükake neid käike edasi,“ rõhutab piirivalvebüroo juht.

Jalakäijate järjekorras on ooteaeg Narva piirpunktis praegu 1-1,5 tundi.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko ütleb, et olukorras, kui ühes kohas on korraga palju inimesi, kõrgeneb ka viiruste leviku risk.

„Järjekorras oodates on inimesed üksteise lähedal ja see on ideaalne kaugus erinevate piisknakkuste levikuks. Vanemad inimesed, kellel viirusnakkused võivad põhjustada eriti raskeid tüsistusi, peaks praegu olema väga ettevaatlikud ja vältima suuremaid rahvahulki,“ sõnab Dontšenko.

Praegu palutakse Eestisse sisenevatel inimestel täita terviseankeet, vajadusel kontrollitakse kehatemperatuuri ja küsitakse lisaküsimusi.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

