Piirangud leevenevad veelgi? Tõnis Lukas lubaks suurüritustele kuni 3000 inimest

Lukas rääkis ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et selle piirarvu rakendamine siseruumides sõltub siiski ruumi suurusest ja kindlasti tuleks ka edaspidi järgida 50-protsendilise täituvuse reeglit. Kõiki sanitaaritingimusi järgides võiks tema hinnangul olukord normaliseeruda 31. augustiks, mil võiks ühtlasi loobuda kõigist piirangutest.

Ettepaneku tegemist ajendas korvpalliliidu pöördumine seoses Saku Suurhallis toimuva Balti Keti Karikaga. Nii selle kui ka teiste suurte spordiürituste toimumist peab Lukas Eestile olulisteks kultuurisündmusteks, mis näiteks Rally Estonia näol ligikaudu 2500 episoodilist töökohta loob.

Hetkel lubatud kuni 1000 inimest

Kriis.ee lehel seisab, et hetkel kehtib avalike ürituste puhul reegel, et siseruumides tohib olla maksimaalselt 50 protsenti täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50 protsenti mahutavus on suurem); õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Kui vahepeal oli positiivsete koroonatestide arv ööpäeva kohta suisa null, siis täna tuli uudis pisut kõrgemast numbrist.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 581 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 8 positiivset testi tulemust. Eestis on kokku tehtud enam kui 110 tuhat esmast testi, nendest 2003 ehk 1,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

