Pihlakodu peatas eakatekodudes ajutiselt külastajate vastuvõtu

Pihlakodu juhi Kadri-Ann Tivase sõnul on tegu ajutise ja ennetava meetmega. “Vaatame järgmise kahe nädala jooksul, kuidas olukord Eestis areneb, aga arvestades, et eakate näol on tegu ühe suurema riskirühmaga, siis on ettevaatusabinõudega keeruline üle pingutada,” selgitas Tivas, kelle sõnul võetakse uusi elanikke vastu ainult negatiivse koroonatesti korral ning riigis olukorra tõsinemise korral on valmidus eakatekodud ka korruste ja väiksemate hooneosade kaupa isoleerida.

“Kevadise koroonaviiruse puhangu ajal õnnestus meil Pihlakodu eakatekodud just kiire reageerimise ja efektiivsete meetmetega viirusevabana hoida, paralleelselt oli aga sama oluline ülesanne tagada, et elanikud tunneksid end jätkuvalt hästi, turvaliselt ja hoituna,” lisas Tivas, kelle sõnul rakendati Pihlakodus rangemad meetmed ka kevadel juba paar nädalat enne, kui riigis eriolukord välja kuulutati.

Pihlakodu ketti kuulub täna 180-kohaline esinduslik Tabasalu eakatekodu ja 85-kohaline Nõmme Pihlakodu. Septembriks valmib Pihlakodul Viimsis uus 130-kohaline eakatekodu.

