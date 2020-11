Pfizer ja BioNTech taotlevad oma koroonavaktsiinile erakorralist kasutusluba

USA ravimifirma Pfizer ja Saksamaa biotehnoloogiaettevõtte BioNTech taotlevad täna ühisarendatud koroonaviiruse vaktsiinile erakorralist kasutusluba.

Ettevõtted esitasid ravimiametile taotluse tuginedes uuringule, kust selgus, et nende vaktsiinikandidaat on 95% tõhus. 43 000 osalejaga läbi viidud uuringust ilmnes, et vaktsiin töötab peaaegu sama hästi nii nooremate kui ka eakamate puhul.

CNN andmetel plaanib ravimiamet Pfizeri ja BioNTechi taotlust arutada detsembri algusesse kavandatud vastava komisjoni kohtumistel. Seega võib ravimiamet võib juba 10. detsembril otsustada, kas anda sellele koroonavaktsiinile hädaolukorras kasutamise luba või mitte.

Eesti ühines koroonavaktsiini eelostulepinguga

Valitsusliikmed andsid sel nädalal heakskiidu Eesti ühinemisele Pfizer/BioNTechi koroonaviiruse vaktsiini eelostulepinguga. Eesti soetab vaktsiini lepinguga meile ettenähtud maksimaalses mahus ehk 300 000-le inimesele, mis võimaldab katta riskirühmade vaktsiinivajaduse.

"Ühelgi COVID-19 vaktsiinil ei ole seni Euroopa Liidus müügiluba. Seetõttu on meil riskide hajutamiseks mõistlik ühineda mitme erineva vaktsiinitootja eelostulepinguga, et COVID-19 vaktsiinid jõuaksid Eesti elanikeni võimalikult kiiresti," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Pfizer/BioNTech vaktsiin on esitatud hindamiseks ka Euroopa ravimiametisse. Eksperdid peavad tõenäoliseks, et see vaktsiin võib olla esimeste seas, mille kohta laekub piisavalt andmeid uuringutest, et hinnata, kas on võimalik välja anda müügiluba ka Euroopa Liidus.