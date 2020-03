Pesuseep ninna! Kuidas alternatiivravihuvilised koroonat ravivad

Mõistagi on endiselt oma ideid propageerimas ka alternatiivravi kaugemate äärealade esindajad. Näiteks üks nn limakoolkonna (inimesed, kes usuvad, et pea kõiki haigusi põhjustab organismi kogunev lima) esindaja selgitab ühes sotsiaalmeedia grupis, et koroonast hoidumiseks tuleb piirata limatekitavate toitude (näiteks piimatooted) söömist ja tasuks ka paastuda. “Väljapääs on üsna tõenäoline ja ärge uskuge kedagi, kes hakkavad vastu pommitama oma teadmatusest,” veenab ta oma järgijaid ja saab postitusele mitusada laikijat.

Vanurid on tema sõnul riskigrupp, kuna neil on elu jooksul kehasse palju lima kogunenud. Ta kirjutab, et süüa ei tohi ka suhkrut, sets seda tarbides lülitub immuunsus kaheks-kolmeks tunniks välja. Üks tema väidetes kahtleja osutab, et lapsed, kes palju magusat söövad, ei haigestu koroonasse kuigi raskelt. Apologeet teab aga kohe vastust: asi on selles, et lastel ei ole veel organismis kuigi palju lima kogunenud, sellepärast nad ei haigestugi.

Jagatakse veel palju erinevaid nõuandeid: kes soovitab toordieeti, kes müütab isevalmistatud kopsuventilaatorit ja nii edasi.

Jagatavatest nõuannetest üks naljakaim oli soovitus panna ninna pesuseepi.

Muutmata kirjapildiga tsitaat rahvameditsiinigrupist: “Üks vene arst soovitas nina limaskesta kaitseks teha pesuseebist vedelik ja näpuga ninna sisse pista. Pesuseep on teadupoolest väga aluseline asi. Käsi võiks ka praegu pesta pigem pesuseebiga. Ma arvan, et seep võib ajada ninas kihelema ja tekib aevastus, mis iseenesest on ju ka 1 kaitsevahend nina limaskesta puhastamiseks sinna sattunud tolmust, bakteritest, viirustest.” Kõnealune nõuanne sai kuussada toetavat reaktsiooni.