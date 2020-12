Personalipuudus meditsiinis. Ida-Viru keskhaigla palub vabatahtlike abi

Põhja-Eesti regionaalhaigla teatas samuti, et eelkõige oodatakse vabatahtlikke appi Ida-Virumaale, kuid lisaks neile on oodatud vabatahtlikke haiglatesse üle Eesti.

Kandideerima on oodatud meditsiinilise väljaõppega inimesed sh tudengeid, lisaks on oodatud kirja panema ka need tudengid, kes alles sel sügisel alustasid õppetööga.

Vabatahtlike keskkonnaga saab liituda aadressil www.vaab.ee, kust saab leida endale lähima haigla või hooldekodu.

Ida-Virumaa suurima löögi all

Ida-Viru keskhaigla ülemarst Toomas Kariis ütles eile Delfile, et ehkki haigla on juba praegu pingutanud rohkem kui esialgu ette nähtud, on nad pidanud oma töös tegema pidevalt märkimisväärseid ümberkorraldusi. "Olukord nõuab paindlikkust ja teeme kõik, et inimesed saaksid kohapeal ka arstiabi," ütles Kariis.

Tänu heade kolleegide toele teistest haiglatest ja meditsiinistaabist on haigla Kariisi sõnul valmis abi andma ja pakkuma kas ise või naaberhaiglate toel.

"Ennekõike peame arvestama oma võimaluste ja variantidega," ütles Kariis Delfile, et vastavalt olukorrale on pidevalt vaja töid ümber korraldada.

"Kui kuskil on jõudu juurde vaja, siis teises kohas jääb seda vähemaks. See tähendab ikka ümberkorraldusi ja piiramisi vastavalt olukorra eskaleerumisele," rääkis Kariis.

