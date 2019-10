Perroonist peatumata mööda sõitnud Elroni rong jättis inimesed teadmata põhjusel ootama

"Ootasin reede õhtut väga, sest mul olid ostetud piletid Andrew Lloyd Webberi loomingu õhtule," selgitas Tiina Puuste, kes soovis rongiga Tallinnasse sõita.

Puuste oli juba kümme minutit varem Kulli perroonil ning Elroni rong lähenes perroonile õigel ajal, kell 17.24, kuid kihutas täiskiirusel peatusest mööda. "Mul vilksatas peas mõte, et see oli vist mingi hiljaks jäänud Tartu rong, sest inimesi tundus peal palju olevat. Umbes saja meetri pärast hakkas rong pidurite vilistades kõigest jõust pidurdama ja saigi nina ülesõidu peal pidama," kirjeldas Puuste.

Seda olevat varemgi juhtunud, et rong peatusest veidi mööda sõidab ning tagurdab perroonile. "Nii jäingi rahulikult ootama, millal ta tagurpidi tagasi sõidab. Minuga koos oli peatuses veel noormees, kelle 2-aastane poeg teda telefonis nii väga koju ootas. Rong seisis umbes neli minutit. Tõkkepuud tõsteti üles ja pikas järjekorras oodanud autod said hakata edasi sõitma," selgitas Puusta. "Siis tabas mind uitmõte, kas rong ootab tõesti, et me järgi jookseksime. No, pole mõeldav, et kübara ja kontsakestega vanem proua mööda heinamaad järgi jookseb ja kõrgest raudteevallist üles ronib ning end rongi peale vinnab. Ja samal hetkel sõitiski rong juba edasi," lisas ta. Siis tabas mahajääjaid suur ehmatus.

"Helistasin raudtee rikketelefonile. Sealt öeldi, et raudteel oli rike ja rong tuleb kohe. Juba paistsidki rongi tuled, lõpetasin kõne ja jäime ootama. Ainult, et see oli kaubarong. Siis helistas noormees riketesse, öeldi, et me vabandame tekkinud olukorra pärast, eks minge järgmise rongi peale," lausus Puusta. Järgmine rong pidi tulema rohkem kui tunni aja pärast.