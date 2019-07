Perling eitab kokkumängu Keskerakonnaga: see on pahatahtlik spekulatsioon

Küsimus peaprokuröri sõltumatusest tõstatus prokuratuuri otsusest Edgar Savisaare korruptsiooniprotsessis täita Keskerakonna taotlus kokkuleppemenetluse käigus kohtuasi lõpetada. Esialgsetel andmetel on kokkulepitud trahvi suurus 25 000 eurot. Tänane Postimees kirjutab, et prokuratuur ja Keskerakond on kokku leppinud nn tingimisi karistuses hoopis summas 200 000 eurot.

Perling selgitas täna hommikul Äripäeva raadios, et kuivõrd Edgar Savisaare osas on menetlus lõpetatud, siis on loomulik, et kõrvalseisvatel isikutel tekib vahepealsetel pausidel huvi menetlus kompromissiga lõpetada. Ta eitas, et otsus Keskerakond protsessist eraldada on seotud tema sooviga kandideerida uueks ametiajaks - tema kandidatuuri toetab ka Jüri Ratas. Samuti kinnitas Perling, et tema ja peaminister on omavahel kokkuleppest vaid möödaminnes rääkinud, mitte tingimusi arutanud.

"Need ei ole seotud. See on pahatahtlik spekulatsioon ja protsesside kokkupanek," ütles Perling.