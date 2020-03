PERHi ja terviseameti positsioonid lahknevad: kas koroonaviirus levib peiteajal või mitte?

Kõnealuse kevadkonverentsi meeskonna nimel sõna võtnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) EMO juhataja, Vassili Novak, kirjutas üritusel osaleda plaaninud isikutele järgmise kirja:

Hea kolleeg!

Regionaalhaigla kõrgema etapi haiglana peab eriti oluliseks oma töötajate tervise hoidmist ning terviseriskide vältimist.

Arvestades covid-19 viirusnakkuse leviku kõrget riski ja asjaolu, et teadaolevalt võib ta levida ka peiteajal, oleme kõrgendatult ettevaatlikud ja rakendame vajalikke meetmeid riskide juhtimiseks.

Kuna me ei soovi seada ohtu erakorralise meditsiini spetsialiste üle kogu Eesti, oleme otsustanud JÄTTA ÄRA 3. aprillil plaanitud iga-aastase XIV Erakorralise meditsiini kevadkonverentsi.

Kõikidele, kes on juba tasunud osavõtutasu, tagastame selle 2. nädala jooksul.

Terviseamet on eelnevalt maininud, et sümptomiteta haigusekandjalt viiruse levimine on "vähetõenäoline". Ametkonna kodulehel on märgitud, et "viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha". Veebilehel on rõhutatud ka haigust varjavat teadmatuse loori: "kuna viiruse leviku ja selle poolt tekitatud sümptomite osas esineb endiselt ebaselgusi, siis ennetavalt rakendatakse rangemaid meetmeid".