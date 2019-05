PERHi arstid aitasid Lätis uuendusliku südameoperatsiooni läbi viia

Dr Taal on koostöös veresoontekirurg Tiit Kivistikuga regionaalhaiglas läbi viinud üheksa samal meetodil lõikust nn hübriidproteesiga (Thoraflex). Sellise proteesi eeliseks on võimalus kohe või tulevikus paigaldada endovaskulaarselt järgmine veresoone protees ning aordi dissektsiooni ehk kihistumise puhul surub stentprotees alanevas aordis veresoone kihid omavahel kokku, vanem meetod (Elephant Trunc) seda ei võimalda. Tulevikus on plaanis ka Leedu kolleege sama protseduuri juurutamisel aidata.