PERH tunnistab prohmakat: koroonaviirusest priid saarlased saadeti ukselt tagasi

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu selgitab, et juhtus kahetsusväärne eksitus, mille tõttu saadeti eile mõned Saaremaalt regionaalhaiglasse plaanilisele ravile või uuringule tulnud patsiendid tagasi. "Saame kinnitada, et meil on ravil patsiente Saaremaalt ning neid on tulnud regionaalhaiglasse nii eile kui ka täna. Vabandame väga patsientide ja nende lähedaste ees, kes said eksitavat infot. Kõikide nende patsientidega võetakse ühendust tänase päeva jooksul ning lepitakse kokku uus aeg raviks või uuringuks," ütleb Peedu.

Kuressaare haigla kirjutab sotsiaalmeedias, et OÜ Siinorite transportteenuse juhatuse liige Angela Siinor ütles neile, et eile startisid nad bussitäie saarlastega mandrile, et toimetada inimesed vajalikele protseduuridele ja arsti vastuvõtule mandrile Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Sealt saadeti nad aga kogu kambaga tagasi - PERH saarlasi vastu ei võta, olgugi, et mitte kellelgi ei esine viiruse tunnuseid.

Haigla vahendab Angela Siinori sõnu, kes on läbi helistanud inimesed, kellel ta teab olevad mandrile arsti juurde asja, aga olukord on trööstitu. Praeguseks hetkeks on kümnetel inimestel ajad tühistatud. Kõik need on inimesed, kes pidanuks suunduma statsionaarsele ravile, kuid Saaremaalt neid koroonaviiruse hirmus vastu ei võeta. Aeg tühistatakse ainult selle pärast, et tegemist on saarlasega, olgugi, et inimene on aega oodanud mitu kuud. Saaremaal on ootel mitukümmend vähihaiget inimest, kes ei saa vajalikku keemiaravi.