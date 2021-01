PERH-i nõukogu ei pea haigla juhi tagasikutsumist vajalikuks. Vaktsineerimiskutse saanud liige: ma ei pidanud seda eetiliseks

Haigla juhatuse esimees Agris Peedu põhjendas pakkumist sellega, et koostöös ülemarsti ja infektsioonikontrolliga otsustati, et kuivõrd juhatus, operatiivstaap ja nõukogu on oluline osa haigla toimepidevusest koroonapandeemia ajal, siis tuleks ka neile pakkuda võimalust lasta end vaktsineerida koos tervishoiutöötajatega.

PERH-i nõukogu esimehe hinnangul pole seega praegu põhjust haigla juhatuse esimehe ametist tagasi kutsuda. Samal seisukohal on Rammul. "Ma leian, et ajakirjanduse huvi selle teema vastu on kaunis hüsteeriline. Ma pigem ootaks positiivseid hääli, et nii peabki olema ja juhtkond peab elus püsima selleks, et raviasutus saaks töös püsida."