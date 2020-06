PERH-i juht: meie isikukaitsevahendite varu on nii suur, et saame ka teisi haiglaid aidata

"Ma ütleksin, et meie laovarud on võimsad. /.../ Me oleme teiseks laineks isikukaitsevahenditega väga korralikult varustatud ja kui mõni haigla ei ole, siis praegust laovaru arvestades, saame me kindlasti teisi haiglaid aktiivselt abistada," ütles Peedu usutluses ERRi raadiouudistele.

Turuolukord on tema sõnul muutunud normaalsemaks, ent endiselt tuleb arvestada ka teiste riikide nõudlusega.

"Surve erinevatele firmadele ja turgudele, kus isikukaitsevahendeid vahendeid müüakse ja toodetakse, on jätkuvalt päris suur, aga kogu see logistika - transport ja tarnetähtajad - on läinud mõistlikumaks," ütles Peedu.

PERH-i juht avaldas ühtlasi arvamust, et koroonaviiruse võimaliku teise laine puhul peaks nakatunud patsientidega tegelema ennekõike maakondlikud suurhaiglad.

"Ma arvan, et teises faasis oleks jätkuvalt mõistlik teha nii, nagu oli Terviseametil plaan esimese faasi juures, et suured haiglad peavad endiselt omama seda võimekust. /.../ Aga kindlasti ei saaks toetada seda, et kõik haiglad, nt meie tütarhaigla Hiiumaa haigla, peaksid omama COVID-võimekust. Selle võimekuse tegemine ja muutmine on ühele üldhaiglale päris keeruline," märkis ta.