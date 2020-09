Peretoetusi makstakse septembris mitmes osas

Amet tugineb peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetele. Koolidel on aega informatsiooni edastamiseks infosüsteemi kuni 15. septembrini. Seetõttu maksab sotsiaalkindlustusamet septembris peretoetusi ja toitjakaotuspensioni osadele lastele kuu teises pooles.

Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste teenuse juhi Marjana Lazarenkovi sõnul töötleb amet iga õppeaasta alguses umbes 75 000 õppiva lapse andmeid, et maksta õppuritele peretoetusi ja toitjakaotuspensioni.

„Enamik peretoetuseid ja toitjakaotuspensione jõuab septembriski saajateni harjumuspäraselt kuu alguses,“ kinnitas Lazarenkov. “Toitjakaotuspensionid maksame välja neljandal kuupäeval ja peretoetused kaheksandal kuupäeval,“ lisas ta. Neile, kelle edasiõppimise kohta andmeid amet septembri alguses infosüsteemis ei näe, makstakse toetus välja esimesel võimalusel pärast andmete laekumist – hiljemalt 18. septembriks.

„Tegemist on iga-aastase septembrikuise väikse viivitusega maksetes, kuid koolid on tublid ning iga aastaga läheb olukord paremaks. Koolidel on õppurite kohta info küll olemas, kuid selleks, et sotsiaalkindlustusamet selle info kätte saaks on meil vaja saada see kätte EHIS-e kaudu. Kui me info sealt kätte saame, siis saame hüvitised ka välja maksta,” ütles Lazarenkov.

Lazarenkov tuletas ka meelde, et kui laps õpib välisriigis, siis selle kohta puuduvad andmed EHIS-es. Seetõttu tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada igal aastal välismaal õppiva lapse õppimise kohta koolitõend.

Lapsetoetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.