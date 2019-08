Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni makstakse septembris mitmes osas

Amet tugineb peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetele. Koolid edastavad andmed laste õppimise kohta infosüsteemi hiljemalt 15. septembriks. Seetõttu maksab sotsiaalkindlustusamet septembris peretoetusi ja toitjakaotuspensioni osadele lastele kuu teises pooles.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna menetlustalituse juhi Katrin Maiste sõnul töötleb amet iga õppeaasta alul umbes 75 000 õppiva lapse andmeid, et maksta üle 16-aastastele õppuritele peretoetusi ja üle 18-aastastele toitjakaotuspensioni. "Enamik peretoetuseid ja toitjakaotuspensione jõuab septembriski saajateni harjumuspäraselt kuu algul," kinnitas Maiste. "Peretoetused maksame välja kuuendal kuupäeval ja toitjakaotuspensionid viiendal kuupäeval."

Neile, kelle andmeid amet septembri alul infosüsteemis ei näe, makstakse toetus välja esimesel võimalusel pärast andmete laekumist – hiljemalt 21. septembriks.

"Oleme väga tänulikud, et koolid on tulnud aktiivselt kaasa meie üleskutsega ning sisestavad üle 16-aastaste õppurite andmed esimesel võimalusel haridusinfosüsteemi. Nii aitavad nad vältida maksete hilinemist," lisas Maiste. Ta tuletas ka meelde, et kui laps õpib välisriigis, puuduvad selle kohta andmeid EHIS-es. Seetõttu tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada igal aastal lapse õppimise kohta koolitõend.

Lapsetoetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.