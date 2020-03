Peresünnitused on katkestatud. Sünnitama minnes tuleks kohe kõik lapse koju viimiseks vajalikud asjad kaasa võtta

Pelgulinna sünnitusmaja teatas, et seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga, mis puudutab koroonaviiruse pandeemilist levikut, on naistekliinikus võetud kasutusele mitmed piirangud.

Samasuguse teate on välja saatnud ka Pärnu haigla. Tõenäoliselt tulevadki säärased teated nüüd kõikidelt haiglatelt.

"Palume Teie enda, Teie lähedaste ning meie töötajate tervise huvides neisse piirangutesse väga tõsiselt suhtuda ja neist kinni pidada," teatas haigla.

Peresünnituste katkestamisest teatas ka Ida-Tallinna keskhaigla.

"Palume sünnitama tulles kohe kaasa võtta ka lapse koju viimiseks vajalikud riided," paneb haigla peatsetele emadele südamele.

Ajutiselt on seal peatatud perepalatitesse isade majutamine. Perepalatid jätkavad esialgu tööd ema-lapse palatitena, mille eest patsient tasub vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Need isad, kes on juba perepalatites, võivad jääda haiglasse tingimusel, et viibitakse haigla ruumides. Haiglast väljudes enam tagasi sisse majja ei lubata, teatas haigla.

NB! Oluline info sünnitajatele

Juhul kui oled haigestunud koroonaviirushaigusesse (COVID-19) ja vajad sünnitusabi, teavita enne saabumist vastuvõtutuba telefonil 5342 4724. Nii saavad sealsed töötajad end sinu saabumiseks maksimaalselt valmis panna.

Alates 15.03.2020 ei ole lubatud isadel ja tugiisikutel viibida sünnituse juures, samuti ei ole isadel ja tugiisikutel lubatud viibida sünnitusmajas sünnitusjärgselt.

Sünnitusmajas viibijaid ei ole lubatud külastada ning neile ei ole lubatud tuua pakke.

Günekoloogilise probleemiga erakorraliselt pöördumisel: