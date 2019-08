Perekond palub Hongkongis kadunud eestlanna leidmiseks abi

Viimati suhtlesid Fellase lähedased temaga 6. augustil. Pärast seda pole eestlanna olnud aktiivne üheski sotsiaalmeediakanalis, lisaks kostub helistades torust kinnist tooni.

"Teame, et ta viibis Hongkongis, kuid meil on põhjust arvata, et ta reisis Austraaliasse Perthi linna," edastas Fellase õde Heike Tellmann. Fellase perekond muretseb naise pärast ning nad paluvad kõigil, kes Fellasest midagi teavad, Heike Tellmannile Facebookis kirjutada.