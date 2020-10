Perearstide jaoks napib gripivaktsiini: tohtrid ei mõista, kuidas varud juba otsas

Perearstid said vaktsineerima hakata septembri keskpaigas, aga juba oktoobri alguses selgus, et suur osa neist apteekidest gripivaktsiini juurde tellida ei saagi. Samal ajal alustati vaktsineerimisega apteekides, millest kerkis perearstidel kahtlus, et hulgimüüjad hoiavadki neid nimelt sellistele apteekidele.