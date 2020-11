Perearstid selgitavad, kes maski kandma ei pea või kellel on see keelatud

Üha enam koguneb tõendeid, et kui suur osa elanikkonnast kannab avalikes siseruumides maske, on võimalik ülemiste hingamisteede viirushaiguste levikut pidurdada. Kasu on nii mitmekordselt kasutatavatest mitmekihilisest kangast maskidest kui ühekordseks kasutamiseks mõeldud meditsiinilistest või nn kirurgilistest maskidest.

On mõned inimesed, kellel on maski kasutamine keelatud:

alla kaheaastased lapsed, inimestel, kellel langeb tavaõhku hingates vere hapnikutase alla normaalse taseme (tavaliselt on need raskete kopsu- ja südamehaigustega patsiendid, kes vajavad kodust hapnikravi);

inimestel, kes erinevatel põhjustel ei ole võimelised oma maski ise eemaldama (näiteks inimesed, kes on halvatud, voodihaiged, teadvusetud, sügava psüühikahäirega).

On mõned olukorrad, kus võib maski kandmisele teha erandi:

maski kandmise kohustust ei ole alla 12-aastastel lastel,

kuulmispuudega inimestega rääkimisel, kus suu nägemine on vajalik kõne mõistmiseks (selles olukorras võiks kasutada läbipaistvat visiiri),

kui isiku tuvastamiseks palutakse mask eemaldada,

erakorralistes olukordades, kus on tõsine oht inimese elule või tervisele.

Raviga hästi kontrollitud kroonilised haigused, sealhulgas kroonilised hingamisteede või südame-veresoonkonnahaigused ei ole põhjus, miks maski mitte kanda. Kerge ja mõõduka raskusega kroonilisi haigusi põdevad patsiendid on COVID-19 raskest kulust eriti ohustatud ja saavad maski kandmisest enim kasu. Seetõttu peaksid need grupid ja nende läheduses viibivad inimesed maske kandma.

Eesti kopsuarstide seltsi juht Rain Jõgi sõnul on kahetsusväärselt hakanud levima linnalegend nagu oleks maski kandmine astmahaigel vastunäidustatud. See ei ole nii: "Kuna hingamisteede viirusinfektsioonid on üks peamisi astma ägenemise riskitegureid, on maski kandmine astmahaigetel eriti oluline, et vähendada lisaks ka astma ägenemiste riski."

Eesti perearstide selts rõhutab, et praeguses olukorras on oluline inimeste vahelisi kontakte ning nakatumist tõenäosust vähendada. Selleks aitavad 2+2 reegel ja distantseerumine, kaugtöö võimaldamine ning maski kandmine.