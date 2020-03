Perearsti nõuandeliin on ülekoormatud: palun helistage ainult olulistes terviseküsimustes

Alates laupäeva hommikust on kordades kasvanud numbrile 1220 helistajate arv, kusjuures paljud inimeste küsimused ja mured on elukorralduslikku või mingit muud, otseselt tervisega mitte seotud, laadi.

"Me väga palume helistada ainult tervisemuredega, et kõik abivajajad saaksid esimesel võimalusel vajalikku nõu. Nii meie nõustajate kui kogu tervishoiusektori töökoormus on suur ja see ainult kasvab, mistõttu on kõigi Eesti inimeste tervist silmas pidades väga oluline lasta tervishoiutöötajatel teha oma tööd," teatas nõuandeliin.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!