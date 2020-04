PEREARST VASTAB | Mis saab plaanilisest ravist? Kas peaksin hambaravi aja tühistama? Millal pääseb sünnituse juurde?

Kas saan vajadusel maski oma tervisekeskusest, kui vastuvõtule tulles kehtib maskinõue?

Jah, perearstikeskuses või tervisekeskustes antakse teile mask. Oma maskiga perearstikeskuses viibida ei tohi.

Mul on plaaniline hambaarstiravi, ei midagi erakorralist. Kas ja kui ohutu see on? Kas peaksin minema või aja tühistama? Mis teha, et terveks jääda? Mida peaksin järgima hambaarsti juures?

Hambaravikeskused teevad kõik võimaliku, et teie viibimine hambaarsti juures oleks ohutu nii teile kui personalile. Kui teil on vajadus hambaarsti juurde minna ja nad teid vastu võtavad, siis võite olla selles kindlad. Juhul kui tegemist on lihtsalt plaanilise hammaste kontrolliga, teil ei ole mingeid kaebusi või pooleli olevaid töid, siis soovitan hambaarstiga rääkida ja kokku leppida teile mõlemale sobivam aeg. Hambaarsti juures juhendatakse teid kindlasti, kuidas peate käituma. Kindlasti tuleb jälgida elementaarseid hüieenireegleid. Ja kindlasti ei tohiks vastuvõtule minna, kui põete mingit viirusinfektsiooni.

Silmaarsti vastuvõtule on teatavasti väga raske aega saada. Põen kolmandat aastat glaukoomi, mida kaks korda aastas kontrollitakse. Viimane kontroll oli septembris. Läbi raskuste sain uuringuteks aja maikuu alguspoolde. Kas see tähendab, et ma pean uuesti läbima kadalipu vastuvõtule aja saamiseks? Selge, et kõik need, kellel jäi eriolukorra tõttu visiidil käimata, soovivad uut aega.

Eriarstidel on nimekirjad nendest patsientidest, kelle vastuvõtuajad tühistati. Nüüd, kui plaaniline ravi hakkab järk-järgult taastuma, võtavad nad järjest ise patsiendiga ühendust, et uus aeg kokku leppida. On arusaadav, et see ei juhtu kiiresti, seega varuge kannatust. Oluline on see, et te tarvitaksite kõiki teile ettenähtud ravimeid regulaarselt ja ettenähtud korras. Juhul kui ravimid hakkavad otsa lõppema, võtke palun ühendust oma perearstiga, kes saab vajaliku ravimi väljastada või retsepti uuendada.