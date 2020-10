PEREARST VASTAB | Millega arvestada koolivaheajalt naastes? Kuidas hoida end koroonaviiruse eest?

Ise ma reisima ei plaani minna, aga kuulsin, et lapse klassis on peresid, kes lähevad. Kui pikk on praegu kohustuslik karantiiniperiood ja kas reisil käinud lapsed võivad ka pärast seda minu last koolis nakatada? Mida uuringud selle kohta praegu ütlevad?

Kui minna reisile riiki, kus COVID-19 haigusesse nakatumine on sage (täna loetakse riskiriikideks neid riike, kus viimase 14 päeva jooksul on nakatunud vähemalt 47,8 inimest 100 000 elaniku kohta), siis peaks arvestama kohustuslikuks kodus viibimise perioodiks 14 päeva. Päevade lugemist alustatakse Eestisse tagasi pöördumise hetkest.

Praegu on võimalik kohustuslikku liikumise piirangu perioodi lühendada, kui riskiriigist tagasi pöördudes teha koheselt SARS-CoV-2 analüüs. Seda korratakse 7 päeva möödudes. Kui mõlemad testid on negatiivsed, võib pöörduda tavaelu juurde tagasi, vahepealsel ajal kuni mõlema vastuse selgumiseni liikumispiirang siiski kehtib ning peab püsima kodus.

COVID-19 haiguse peiteaeg on tõenäoliselt maksimaalselt 14 päeva; tavaliselt avalduvad sümptomid juba 5-6 päeval; inimene on nakkusohtlik juba 1-2 päeva enne seda. Kui reisilt tulnud inimesel ei ole haigusnähud kahe nädala jooksul tekkinud või on mõlemad antud analüüsid negatiivsed, on väga ebatõenäoline, et ta välismaalt viiruse kaasa tõi.

Laste osas ollakse endiselt arvamusel, et nii haiguse põdemise kui ka levitamise risk on on pigem väike. Nohud-köhad ja muud nakkused on lastel palju suurema tõenäosusega teiste viiruste tekitatud, aga riskiriigist reisilt saabudes kehtivad neile samad reeglid mis täiskasvanutelegi.

Reisi planeerides tuleks kaaluda läbi reisist saadavad kasud ja võimalikud kahjud - teadma peaks, et riskiriigist saabumisel ei kompenseerita karantiiniajaks koju jäämist Haigekassa poolt. Kui aga haigusnähud tekivad, tuleks koheselt ühendust võtta perearstiga ja siis avatakse töövõimetusleht nagu iga teise haiguse puhul.

Täpsemalt testimise ja riskiriikide kohta saab infot välisministeeriumi kodulehelt.

Mis on need meelelahutuskohad, mida puhkuse ajal vältida tuleks? Reisida ei tohi, veekeskus tundub ohtlik. Kuhu soovitate minna?