PEREARST VASTAB | Miks ei kanna kõik maske? Kas viiruse läbipõdemine annab immuunsuse? Kui ohtlik on viirus beebidele? Kas pakendeid peaks desinfitseerima?

Kui teil on oma aed või elate maal, kus kokkupuudet teiste inimestega üldse pole, siis jalutuskäigud halba ei tee. Väljas võib viibida, aga kindlasti ei tohi minna sinna, kus on teisi. Olen kuulnud, et terviserajad ja rabad on inimesi täis. Mina soovitan täielikult vältida teisi inimesi, v.a pereliige. Leidke looduses koht, kus saate olla eraldi teistest. Kui olete ise aga haige ja teine pereliige terve, siis peate hoiduma ka pereliikmega lähikontaktist ja kasutama ka tema puhul 2 meetri reeglit. Selline range reegel võimaldab meil haigusest üle saada võimalikult kiiresti ja seejärel loobuda rangetest reeglitest.

Kas õues jooksmine ja jalgrattaga sõitmine (Tallinnas) on jätkuvalt soovitatav? Paraku tuleb ka teistest inimestest mööduda ja iga kord ei õnnestu see meetri kaugustelt.

Kui Covid-19-sse nakatunud inimene köhib, aevastab või räägib, satuvad õhku viirust sisaldavad piisakesed, mis on küll üpris rasked ja seetõttu ei kandu õhus kuigi kaugele - seni teadaolevalt maksimaalselt 2 meetri kaugusele. Tuulega võib juhtuda, et leviala on siiski suurem. Seetõttu oleks ikkagi hea lähikontakti vältida, ka terviserajal või tänaval joostes. Kui võimalik, sõitke autoga kusagile, kus rahvast ei ole või on vähem, nii et saate vabamalt joosta. Rattaga sõitmine on igal juhul ohutum kui ühistranspordis sõitmine.

Elame linnas korteris, laps on kolmeaastane, oleme kõik terved. Kas võime õues jalutamas käia või siiski pigem tasub seda vältida ja edasi selgitada talle, miks me peame hetkel tubastes tingimustes olema?

Kui peres on kõik terved, siis jalutamas võib käia, juhul kui õnnestub vältida lähikontakte. Lastega on tõepoolest raske püsida kodus, aga lastega võib olla samavõrra raske õues või mängualal, kus peate selgitama, et ta ei või teistega mingl juhul koos mängida. Peate olema väga hoolikas, et laps ei puudutaks erinevaid pindasid, mis võivad olla viirusega saastunud ning jälgida, et laps ei puuduta kätega suud, nägu ega silmi. Pärast jalutuskäiku tuleb hoolega pesta käsi nii endal kui lastel.

Kui keegi on peres juba haige, siis soovitan püsida kodus.

Kas lastega pere ohustab kedagi või seab ennast ohtu jalgrattaga linnatänavatel sõitmas käies? Eeldusel, et kedagi ega midagi teel ei puudutata, v.a. enda kortermaja välisust.