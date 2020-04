PEREARST VASTAB | Mida teha, kui stress kriisiajal murrab? Mis juhul kirjutatakse siis haigusleht? Kuidas aidata oma lapsi, kel pinged üle pea kasvavad?

Mis oleks lihtsad tervisenipid, mis aitaks praegusel kriisiajal vaimu ja füüsist turgutada?

Kuigi ma ise usun, et erinevatele inimestele sobivad erinevat tüüpi nipid, siis mõned universaalsed siiski eksisteerivad.

Kõige olulisemaks pean ise piisavat füüsilist liikumist, ükskõik, mis vormis see toimub. Ise saate valida omale meelepärase - kas jalutamine, sörkjooks, jalgrattaga sõit, võimlemine, aiatöö (kui on võimalus) vms. Ka tubastes tingimustes on võimalik liikuda. Füsioterapeudid on mõelnud selle peale, üks link võimalikele harjutustele on siin: https://www.perearstiselts.ee/ (võimlemise videod).

Teiseks hästi oluliseks nipiks on mitmekesise ja tasakaalustatud toidu söömine- köögiviljad, puuviljad, täisteratooted, kala, pähklid ja seemned, muna, liha (mõõdukas koguses). Võib lubada ka midagi väga head, aga parasjagu, mitte liialdades. Hea ja täisväärtuslik toit on kasuks nii vaimule kui füüsisele. Lubage endale mõnusat pikemat hommikusööki, mõnusat kohvi või teed ning pikemat jutuajamist hommikusöögilauas koos lähedastega, juhul kui olete kodusel kaugtööl ja kiiret ei ole. Võtke ette tegevusi, millest olete kaua unistanud, aga mida pole siiani mingil põhjusel teha saanud.

Piisav uni on alati keha ja vaimu kõige parem sõber. Lubage endale seda. Kui uni ei tule, on rahutu või vastupidi, tunnete end pidevalt väsinuna, vaatamata justkui piisavale arvule unetundidele, siis on see koht, kus võite nõu pidada ka perearstiga või apteekriga.

Kui päike välja tuleb, nautige seda, olge võimalusel paar tundi õues, hetkel tasub rahvarikkaid kohti vältida, aga õnneks on Eesti piisavalt hõredalt asustatud, et leida mõni vaiksem paik jalutamiseks või lihtsalt niisama aja veetmiseks koos oma perega (mitte kellegi teisega).

Vaimu turgutamiseks on alati heaks nipiks ka mõne uue oskuse õppimine - keeled, mõni käeline oskus, toiduretseptide katsetamine vms. Raamatute lugemine on paljudele niigi omane, aga neile, kes seda on mingil põhjusel vähe teinud, võiks see olla kas taas avastatud või ka täiesti uus vaheldust pakkuv tegevus.