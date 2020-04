PEREARST VASTAB | Kus peaks maski kandma? Kuidas end kodus ravida? Kas noor astmaatik on riskigrupis?

Kes ja millises olukorras peaksid eelkõige maske kandma? Kas mask kaitseb viiruse eest?

Eeskätt peaksid maski kandma need, kel on viirusinfektsiooni sümptomid, et kaitsta teisi inimesi haigestumise eest. Pean siin silmas maski, mida kutsutakse meditsiiniliseks või kirurgiliseks maskiks. Kuna koroonaviirus võib nakatada ka 1-2 päeva enne haigustunnuseid, siis on otstarbekas panna mask ette, kui on ettenägematu vajadus viibida sellises kohas kus inimesi on tihedamalt, nt poodi minnes, ühistranspordis sõites.

Mask aga ei asenda teisi olulisi nakatumist vähendavaid abinõusid nagu käte pesemine, pindade puhastamine ning ka teiste inimestega distantsi hoidmine. Ja mask ka ei kaitse täielikult viiruse eest, vaid on üks täiendav abinõu ja selle peale üksi lootma ei tohi jääda.

Maski ei tohi segi ajada respiraatoriga, millel on klapp ja mida kannavad ikkagi meditsiinitöötajad või need, kes puutuvad oma töös kokku haigete inimestega ning eesmärgiks on kaitsta respiraatori kandjat. Respiraator ei filtreeri ära väljahingatavat õhku

Maski kandmisega kaitseme eelkõige teisi inimesi, aga kas maski kandmine vähendab ka kandja organismi jõudva viiruse kogust? Kui inimene hingab viirust vähem sisse, kas haigus võib kulgeda leebemalt?

Jah, selles mõttes on õigus, et kui haiguskandja kannab maski, siis juhul kui ta aevastab või köhib, siis ei satu piisad ümbritsevasse õhku, pindadele ja ka teiste inimeste peale ja seetõttu on viiruse kontsentratsioon ümbritsevas õhus väiksem.

See võib tähendada ka seda, et sisse hingatav viiruse kogus on väiksem ning haigussümptomid leebemad. Aga see ei tähenda, et üldine valvsus peaks kaduma ja seega 2 x 2 reeglist peaksite ikka kinni pidama. Samuti ei tasu ka maski olemasolul viibima teadaolevalt haige inimesega ühes ruumis kauem kui 15 minutit.

Haiglas näeme igapäevaselt, et kirurgilisi maske kantakse heledam pool väljas (ehk siis see vett ja piiski hülgav pool). Nüüd koroona-ajal aga õpetatakse värvilisem (nt roheline) vett-imav pool väljas kandma. Kumb on õige? Hiinas levis isegi õpetus, et kaitsta teisi, peaks kandma värviline pool väljas ja et end kaitsta, siis värviline pool sees. Tekib küsimus, kumba pidi peaks siis kandma terve inimene, kes soovib end näiteks poes käies kaitsta ja miks õpetatakse praegu tervishoiutöötajaid kandma värviline pool väljas?