PEREARST VASTAB | Kuidas mõjutab koroonaviirus rasedust? Kuidas põevad viirust väikelapsed?

Koroonaviirus ja rasedus

Kuidas mõjutab koroonaviirus rasedaid naisi ja kas see võib olla ohtlik rasedusele ja hilisemale sünnitusele?

Andmeid selle kohta kogutakse ning teadmised uuenevad pidevalt. Hiljuti avaldati kokkuvõttev artikkel 77 erineva uuringu tulemustest. Sellest selgus, et kui lapseootel naisel on kaasuvad kroonilised haigused (eeskätt diabeet, kõrgvererõhktõbi, kõrgem vanus, ülekaalulisus), siis see soodustab koroonaviiruse raskemal kujul läbi põdemist.

Selle ülevaate alusel on koroonaviirust põdevatel rasedatel ka kõrgendatud risk haiglasse ja intensiivravisse sattumiseks ning enneaegseks sünnituseks. Autorid siiski rõhutasid, et erinevate uuringute tulemused on erinevad, see vähendab tulemuste usaldusväärsust. Kuna rasedatel naistel esines vähem tõsiseid sümptomeid ning mitmed sümptomid võivad kattuda raseduse enda sümptomitega nagu iiveldus, väsimus, hingeldus, ninakinnisus, siis soovitatakse rasedaid naisi hoolikalt testida ning tähelepanu pöörata ka kergetele sümptomitele. Üldiselt tuleks rasedaid naisi käsitleda kui riskigruppi.

Kuidas mõjutab see loodet, kui ema kannab koroonaviirust?

Nagu eelpool kirjutasin, võib esineda mõnevõrra kõrgem risk enneaegseks sünnituseks.

Vastsündinute nakatumine koroonaviirusesse on siiski harv ja veel harvem on võimalus, et haigus kulgeb nii raskelt, et laps vajab kunstlikku ventilatsiooni. Siiani on üsna vähe tõendust sellele, et viirus võiks emalt lootele kanduda üsasiseselt, enamasti on nakatumine ikkagi toimunud vahetult pärast sünnitust otsese kontakti ja piisknakkuse teel.

Kas koroonaviirusesse nakatumine võib raseduse I trimestril põhjustada katkemist või raseduse peetumist?

Raseduse esimese trimestri jooksul koroonaviirusesse haigestunute kohta on informatsiooni liiga vähe, et teha kaugeleulatuvaid järeldusi. Rahvusvaheliste uuringute andmetel on esinenud ükskuid spontaanseid aborte või üsasisest loote surma, aga samas rõhutavad kõik uurijad, et andmeid on olulisteks järeldusteks veel liiga vähe ning need, mis on olemas, ei ole piisava kvaliteediga.