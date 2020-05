PEREARST VASTAB | Kuidas kaitsta viiruse eest imikut? Mis saab tervisetõendist? Mida teha tööl, kui kolleegil on koroonaviiruse sümptomid?

Kuidas oma tervist hoida, kui tavaelu taastub ja inimesed hakkavad taas käima kollektiivis - tööl, lasteaias jne? Millega tuleks arvestada ja kuidas käituda?

Kuna haigus ei ole ju täielikult kadunud, on vaid taandumas, siis on mõistlik järgida juba tavaks saanud hügieeni- ja nakkuse ennetamise reegleid. See tähendab, et teiste inimestega ei tohiks olla väga lähestikku, 2+2 reegel on kohane kõigi puhul, kes ei ole lähedased (pereliikmed). Kätlemisest peaks hoiduma, käte regulaarne pesemine või desinfitseerimine on samamoodi vajalik. Praeguseks peaks olema juba tekkinud harjumus, et pesemata kätega ei puudutata suud, nägu, silmi. Vältima peaks rahvarikkaid kohti või kui neis tuleb viibida, siis võiks ettevaatuse mõttes kanda maski. Sellisteks kohtadeks on nt ühistransport, bussipeatused, kaubanduskeskused. Kui tekib vajadus kuhugi reisida ning piirid on avatud (nt laevareis või lennureis), siis peaksite olema esmalt veendunud, et olete ise terve ning lennujaamas ja lennukis kindlasti, aga ka laevas, kui rahvast on enam, võiks kanda maski.

Kui olete haigestunud mingisse viirushaigusesse, oleks mõistlik pöörduda perearsti poole ning paluda end Covid-19 suhtes testida. Selline teadmine on vajalik selleks, et positiivse leiu puhul koheselt teistega kontakte vältida ning püsida karantiinis. Nii väldime ka haiguse uut puhangut.

Kuidas toimida, kui kellelgi kollektiivis tekivad viirushaigusele iseloomulikud sümptomid? Kuidas toimub edasi testimine ja millal saab olla kindel, et inimene on tervenenud ja võib tagasi kollektiivi naasta?

Kui tekivad viirushaigusele iseloomulikud sümptomid, tuleks pöörduda perearsti poole ja paluda end suunata Covid-19 suhtes testima. Testime jätkuvalt kõiki sümptomitega inimesi. Sel viisil oleme kindlad, et suudame haigestunud inimesed, keda loodetavasti on vähe, kiirelt üles leida, isoleerida ning nii ei anta nakkust edasi teistele. Kui test on Covid-19 suhtes positiivne, tuleb olla karantiinis kuni täielikult on paranetud - vähemalt 14 päeva haigussümptomite algusest ning pole olnud palavikku ega muid sümptomeid viimase 48 tunni jooksul.