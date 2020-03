PEREARST VASTAB | Kes pääseb testima? Miks ei testita kergete sümptomitega inimesi? Kui kaua pärast haigestumist ma veel nakkusohtlik olen?

Me testime kõiki neid, kes on haigustunnustega ja kel esinevad mingid kroonilised haigused, sõltumata vanusest. Samuti testime lisaks kõiki üle 80-aastaseid ka siis kui neil ei ole kroonilisi haigusi ning oluliste elualade esindajaid, nt arste, sotsiaaltöötajaid, politsei ja piirivalve töötajaid, päästeteenistujaid jt.

Kui teie olete haigestunud ja te olete tulnud reisilt, siis teie lähikontaktsed peaksid järgima väga selgelt ettevaatusabinõusid ja kontakte teistega, isegi kui nad peavad tööl käima. Seda eriti eilse valitsuse otsuse valguses. Juhul kui kaugtöö pole võimalik, peaksid nad pesema või desinfitseerima käsi, puhastama pindasid, mida puudutasid, kandma võimalusel kaitsemaski, proovima hoiduda kaugemale oma töökaaslastest vähemalt 2 m kaugusele. Kui teie lähikontaktsed haigestuvad, peavad nad jääma kohe haiguslehele.

Kas terviseameti koostatud juhend testimiste riskirühmade kohta on soovituslik või on see tegelikult ikkagi perearstile kohustuslik järgida? Kui mul on kõik sümptomid, aga ma ei kuulu riskirühma, ometigi olen juba päris raskelt haige – kas ma saan siis testida?

See juhend on soovituslik, sest igal juhul on võimalik perearstil teha ka iga patsiendi seisundist lähtuv otsus, võttes arvesse näiteks ka haigusseisundi raskust ja seisundi halvemaks minemist. Juhend on vajalik selleks, et ühtlustada üle Eesti haigete jälgimist, sest juhend baseerub tõendusele, et enim on vaja tähelepanu pöörata teatud riskigruppidele.

Millised on arstide jaoks piisavad sümptomid, et inimene testima saata? Üle nädala 37,3-37,5 palavik, kurgu ja rindkerevalu, kuid mitte tugev köha ei ole koroonaviiruse sümptomid arsti arvates. Kas testima saavad vaid kõrge palavikuga inimesed või need kes just reisilt tulnud? Miks ei testida kergete sümptomitega inimesi?

Teie poolt loetletud sümptomid võivad olla koroonaviiruse sümptomid ja võivad ka mitte olla. Kergete sümptomitega patsiente ei suuna me testimisele seetõttu, et haiguse käsitlemine ja arsti soovitused ei muutu ka siis, kui testi tulemus osutuks positiivseks. Igal juhul aga kehtib kõigile, kel haigustunnused soovitus püsida kodusel ravil vähemalt 14 päeva ning hoiduda lähikontaktidest. Seda soovitust tuleb võtta tõsiselt!