PEREARST VASTAB | Kas nohu on koroonaviiruse sümptom? Millal ei tohi kooli või tööle minna? Kas tõbise lapse võib lasteaeda viia?

Koroonaviiruse sümptomid



Millised on koroonaviiruse põhjustatud haiguse COVID-19 sümptomid? Kas nohu on üks sümptomitest? Kas COVID-19 sümptomid on võrreldes kevadega muutunud kergemaks, et pole kõrget palavikku ja köha? Kuidas seda teistest viirushaigustest eristada?

Jah, nohu võib olla ka üks ja ainus sümptom. Seda on näidanud meie enda uuringud, perearstid kohtavad oma töös üha enam selliseid patsiente, kel on sümptomid väga tagasihoidlikud, ning ka teistest riikidest pärit informatsioon kinnitab seda. See võib olla seotud mitmete teguritega — praegu on haigestunute hulgas rohkem noori täiskasvanuid, kes põevad kergemini, suvel on immuunsüsteem tugevam, inimesed viibivad enam väljas kui siseruumides jne. Samas ei ole päris ära kadunud ka raskemad juhud. Ja arvestama peab seda, et ka kergemad juhud on hästi nakkavad ning et eri inimestel kulgeb haigus siiski erinevalt. Me täpselt ei tea ka, kuidas käitub viirus siis, kui saabub taas sügis ja talv ning külmem ning pimedam, päikesevaesem periood.

Muidugi on liikvel ka teisi viiruseid ning pikaajaline nohu, ilma kaasuvate muude nähtudeta võib olla väga vabalt ka mõni teine viirus. Iga viiruse puhul kehtib aga sama reegel — kui haigestutakse, tuleb jääda koju, vältida nii palju kui võimalik lähikontakte ning tööle naasta alles pärast ägedate sümptomite taandumist. Krooniline nohu ei ole äge haigus.

Tõbisena lasteaias, koolis, tööl



Perearstide seltsi veebilehel on selgelt kirjas, et eneseisolatsioon on vajalik ka siis, kui on väga kerged ägeda ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomid — nohu, köha, kurguvalu, palavik. Samuti on kirjas terviseameti juhendis perearstidele, et testimisele suunatakse kõik ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomitega patsiendid sõltumata vanusest Nüüd, viimastel päevadel on erinevad perearstide esindajad meedias sõna võtnud hoopis teisiti. Le Vallikivi ütles, et iga köha puhul ei pea last kodus hoidma ja Vikerraadio hommikuprogrammis ütles laste infektsioonhaiguste tohter, et kui lapsel on nohu, aga pole palavikku, võib lapse vabalt kooli saata.