PEREARST VASTAB | Kas nohu-köhaga lapse peaks koju jätma? Mis sümptomitega tuleks minna arsti juurde? Kas tervenenuna tuleb ikka isolatsioonis püsida?

Kes peaks kontrollima, et nakkusohu tõttu koolist koju saadetud õpilased püsivad eneseisolatsioonis, ega käi nn linna peal? Kas kool või lapsevanemad või hoopis terviseamet?

Laste käitumise eest vastutab lapsevanem.

Üks perearst ütleb, et iga nohu ja köhaga pole vaja last lasteaiast koju jätta, teine ütleb vastupidist. Kuidas siis peaks käituma?

Perearstide juhend ütleb, et haige laps peab koju jääma. Kui köha ja nohu äge periood on möödunud ja laps tunneb end hästi ja suudab kõikides lasteaia tegevustes osaleda, siis haigusest püsima jäänud kerge köha ja nohu ei ole takistuseks lasteaeda minekule.

Sümptomid, isolatsioon, arsti juures käimine

Perearstide juhises on kirjas, et nende poole pöörduda siis, kui tekivad ägedad haigussümptomid. Terviseameti juhises on viited lihtsalt sümptomitele - ei ole rõhutatud, et need peavad olema ägedad. Mul on mõningased sümptomid (olen karantiinis, sest oli kokkupuude COVID-positiivsega), aga need ei ole ägedad. Mis ma siis tegema pean - kas pöördun perearstile või mitte?

Ägedaks sümptomiks loeme sümptomit, mida varem pole olnud, aga mis on hiljuti tekkinud. Kui teil olid samad haigussümptomid juba enne lähikontakti, ja need on tingitud kroonilisest haigusest, ei ole vaja analüüsi teha. Kui teil on aga kasvõi üks hingamisteede ägeda nakkushaiguse sümptomitest (köha, nohu, kurguvalu, palavik jne), tuleks teha analüüs. Kõige paremat, just teie tervisest lähtuvat nõu saate ikka oma perearstilt.

Miks on nii, et minult sotsiaalmaksu võetakse küsimata, aga kui ma tahan selle raha eest arsti juurde minna, siis arst võib rahulikult keelduda viidates viirusele? Võiksin ju selle raha eest leida ise endale arsti, kes mind on nõus ravima.