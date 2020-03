PEREARST VASTAB | Kas ma olen riskirühmas? Kas õue sportima võib minna? Kui mul on nohu, kas olen juba koroonasse nakatunud? Millal võin ennast terveks pidada?

Ei tohi unustada, et meil liigub ka mitmeid teisi viiruseid, mis lastel hingamisraskust võivad põhjustada, tüüpilisim neist on RSV viirus. Tavaliselt esineb kõrge palavik, köha, nohu, neelupõletik, nõrkus. Hingamisraskus väljendub justkui astmaatilises hingamises, hingamissagedus on kiirenenud, enamasti võib tekkida alla aastastel lastel. Tavaliselt ei saa nad selle tõttu ka magada, on rahutud. Kui seda märkate, tuleb pöörduda kiirabi poole. Kergematel juhtudel saate pöörduda perearsti poole.

Kui mul on astma ja krooniline köha, kas siis on võimalik testida koroonaviiruse osas või tuleb end testimata potentsiaalseks nakatunuks pidada?

Kui teil on astma juba varem diagnoositud haigus ja saate ka vastavat ravi, lisaks aastaid kestnud krooniline köha, siis ei ole põhjust arvata, et need sümptomid teil koroonaviirusest on. Kui aga teil on hiljuti lisaks tekkinud palavik ja muud viirusinfektsiooni nähud, siis tuleb teil pöörduda oma perearsti poole telefoni teel ja nõu küsida.

Kas koroonaviirus võib põhjustada ka alatemperatuuri?

On teada, et esineb koroonaviiruse juhtumeid, kus palavikku pole, aga alatemperatuuri kohta pole mul konkreetset teadmist. Mõnel inimesel ongi talle omane kehatemperatuur 35,9, teisel jälle 36,9. Ööpäeva jooksul võib kehatemperatuur kõikuda kuni kraad.

Kui juba nädal aega on nohu, vahel on hääl ära, lihased valusad, silmad imelikud ja jooksevad vett, aga kehatemperatuur 35,6-36,2 kraadi vahel. Kas see võib olla koroona?

Pole väga tüüpiline, meil on ka teisi viiruseid liikvel. Kui te ei ole teadaolevalt kokku puutunud ühegi koroonaviiruse haigega, ega ei ole tulnud välisreisilt, siis on tõenäosus koroonaviituseks väike, aga ka mitte olematu. Igal juhul tuleb jääda haigena koju ja püüda vältida kontakte teistega.

Lõhnataju on kadunud, nina on tatine, kurk kraabib, hingamine on raske ja palavik alati 37,1-37,5. Mida tuleks teha?

Jääge koju, kui töötate võtke haigusleht, ravige oma nohu ja valutavat kurku käepäraste koduste võtetega ning helistage perearstile, kui palavik tõuseb üle 38,5 ning üldseisund muutub kehvemaks.

Mul on õhupuudus. Kuidas teha kindlaks, kas see on koroonast või mul varemgi esinenud paanikahoog?