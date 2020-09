PEREARST VASTAB | Astma, ülekaal, kõrge vererõhk - mis paigutab inimese riskirühma? Mida teha koroonapuhangu ajal krooniliselt haige lapsega?

Kasvajaga patsiendid kuuluvad koroonaviiruse riskirühma.

10. Kas HIV-positiivsena olen riskirühmas?

Mitmed uuringud, mis on läbi viidud Inglismaal ja ka Ameerika Ühendriikides näitavad, et tõhusat ravi (antiretroviirusravi) saavatel HIV-nakkusega inimestel ei ole risk surra COVID-19 tõttu oluliselt kõrgem. Siiski soovitatakse olla mõnevõrra ettevaatlikum, hoiduda rohketest sotsiaalsetest kontaktidest ning järgida ka hügieenireegleid. Need aga kehtivad muidugi kõigile. Nendel, kel on madal CD4 rakkude arv, kes ei saa tõhusat ravi või kui HIV-infektsioonile kaasub ka teisi kroonilisi haigusi, nagu südame-veresoonkonnahaigus, diabeet või rasvumus, siis on suremus Covid-19 tõttu oluliselt kõrgem.

11. Kas ülekaalus inimene peaks COVID-19 viirust normaalkaalus inimesest rohkem kartma?

Neil, kes on rasvunud, see tähendab, et keha massi indeks on üle 35, neil on oluliselt kõrgem risk haigust raskelt põdeda. Neil on oluliselt suurem risk haiglaraviks, intensiivravisse sattumiseks ja ka suremus on kõrgem. Ja on leitud, et rasvumus on iseseisev riskifaktor. See tähendab, et isegi siis, kui ei esine neid kroonilisi haigusi, mida tugevalt ülekaalulistel inimestel esineb sagedamini (südamehaigused, diabeet), on risk raskelt kulgevaks Covid 19 haiguseks kõrge. Need, kes on kergelt ülekaalulised, nendel oluliselt kõrgemat riski pole leitud.

12. Mida teame koroonajärgsete tüsistuste kohta? Põdesin raske koroona läbi, nüüd kilnäärme ületalitlus, just eelmine vereproov oli korras - kas võib olla, et see on koroona tüsistus?